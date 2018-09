New York (dpa) - Der vierte Teil der romantischen Vampirsaga «Twilight», «Breaking Dawn - Bis(s) zum Ende der Nacht», wird in zwei Teilen verfilmt.

Das Fachblatt «Hollywood Reporter» teilte am Freitagabend mit, dass sich das «Twilight»-Studio Summit Entertainment nun endgültig zu der Aufteilung des Stoffes entschlossen habe.

In der deutschen Übersetzung des Buches von Stephenie Meyer sind die Ereignisse des vierten Bandes auf fast 900 Seiten festgehalten. «Twilight»-Fans haben darin gelesen, dass die schöne Bella ein Kind von dem Vampir Edward zur Welt bringt, in das sich der Werwolf Jacob verliebt.

Die Regie für beide Filme wurde Bill Condon («Dreamgirls») übertragen, heißt es im «Hollywood Reporter». Die Hauptdarsteller bleiben Robert Pattinson, Kristen Stewart und Taylor Lautner. Die Dreharbeiten sollen bereits in diesem Herbst beginnen.

Bis dahin ist auch die Verfilmung des dritten «Twilight»-Buches in den Kinos. «Eclipse - Bis(s) zum Abendrot» wird am 24. Juni in Los Angeles uraufgeführt, läuft am 30. Juni in den USA und am 15. Juli in Deutschland an.

Der erste Filmteil des letzten Bandes, «Breaking Dawn», wird Mitte November 2011 in den USA erwartet, der zweite Teil irgendwann im Jahr darauf.

Der Musiksender MTV hatte den zweiten Teil der «Twilight»-Saga, «New Moon - Bis(s) zur Mittagsstunde», bei der Verleihung seiner MTV Movie Awards vor einer Woche mit Preisen überschüttet. Der Film, der im Januar in die Kinos gekommen war, wurde als bester Film gekürt. Kristen Stewart und Robert Pattinson gewannen die Preise für die jeweils beste Schauspielleistung, ausgezeichnet wurde auch ihre Kussszene, und Pattinson (Vampir Edward) wurde zudem zum Superstar des Jahres erklärt.