Sydney (dpa) - Die in Seenot geratene junge Seglerin Abby Sunderland soll von einem französischen Fischerboot gerettet werden. Das Schiff ist auf dem Weg zur Unglücksstelle. Die 16-Jährige war gestern an Bord ihrer Jacht zwischen Madagaskar und Australien im Indischen Ozean gesichtet worden. Der Mast sei beschädigt, das Boot aber noch seetauglich, hieß es vom westaustralischen Rettungsdienst. Die Kalifornierin wollte als jüngster Mensch allein nonstop um die Welt segeln. Sie scheiterte allerdings schon im April, als sie zu Reparaturen in Südafrika an Land musste.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.