Stuttgart (dpa) - Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Opposition und sozialen Vereinen will am Vormittag in Stuttgart gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestieren. Die Organisatoren erwarten mehr als 10 000 Menschen. Verdi-Chef Frank Bsirske ist der Hauptredner. Zeitgleich will ein linkes Bündnis in Berlin demonstrieren. Rund 100 Gruppen haben sich zu dem Bündnis «Wir zahlen nicht für eure Krise» zusammengeschlossen. Die heutigen Aktionen sollen nach Angaben von Verdi nur der Auftakt weiterer Proteste sein.

