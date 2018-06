London (dpa) - Oscar-Preisträgerin Catherine Zeta-Jones ist von der Queen geehrt worden. Königin Elizabeth II. ernannte die britische Hollywood-Schauspielerin wegen ihrer Verdienste im Filmgeschäft und in der Wohltätigkeitsarbeit zum «Commander of the British Empire». Sie sei «absolut begeistert und überwältigt», teilte die gebürtige Waliserin mit. Als britisches Landeskind sei sie unglaublich stolz. Die Königin verleiht die Ritterorden jedes Jahr zu ihrer offiziellen Geburtstagsfeier im Juni.

