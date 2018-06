Berlin (dpa) - Neuer Streit innerhalb der Union: Umweltminister Norbert Röttgen stößt mit seinem atompolitischen Kurs auf Widerstand. Die Geduld mit dem Umweltminister sei jetzt zu Ende, sagte Unions- Wirtschaftsexperte Joachim Pfeiffer dem «Focus». Man erwarte, dass die Bundesregierung endlich substanzielle Laufzeitverlängerungen umsetze. Röttgen will die Atomkraftwerke zwar auch länger am Netz lassen, jedoch nicht so lange, wie das manche seiner Parteifreunde befürworten. Zudem will er den Bundesrat einbeziehen, was umstritten ist.

