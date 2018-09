Berlin (dpa) - Tausende Demonstranten sind in Berlin und Stuttgart zu Protestmärschen gegen das Sparpaket von Schwarz-Gelb auf die Straße gegangen. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Opposition und sozialen Vereinen hatte dazu aufgerufen. In Berlin sprachen die Veranstalter nach ersten Schätzungen von rund 20 000 Teilnehmern. Tumultartige Szenen überschatteten die Demo in Stuttgart: SPD- Landtagsfraktionschef Claus Schmiedel wurde während seiner Rede aus einem Block von rund 300 Menschen mit Eiern und Bananen beworfen.

