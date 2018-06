Rustenburg (dpa) - England hat seinen Auftakt bei der Fußball-WM in Südafrika verpatzt. Im ersten Spiel der Gruppe C kam das Team von Trainer Fabio Capello gegen die USA nicht über ein 1:1 hinaus. Kapitän Steven Gerrard hatte den Favoriten schon nach vier Minuten in Führung gebracht. Clint Dempsey gelang fünf Minuten vor der Pause der Ausgleich. In den Spielen der Gruppe B hatte es zuvor folgende Ergebnisse gegeben: Argentinien besiegte Nigeria mit 1:0 und Griechenland verlor gegen Südkorea mit 0:2.

