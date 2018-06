Durban (dpa) - Jetzt geht's los: Am dritten Tag der Fußball- Weltmeisterschaft greift auch die deutsche Nationalmannschaft in das Turnier in Südafrika ein. Um 20.30 Uhr trifft das Team von Bundestrainer Joachim Löw in Durban auf Australien.

«Wir haben uns eine gute Form erarbeitet», sagte Löw nach dem Abschlusstraining der DFB-Auswahl für das erste Gruppenspiel. Elf Siege, vier Unentschieden und nur eine Niederlage 1982 in Spanien beim 1:2 gegen Algerien stehen für Deutschland in den WM- Auftaktspielen zu Buche. Bei den drei Titelgewinnen 1954, 1974 und 1990 wurde das erste Spiel jeweils gewonnen.

Es wird erwartet, dass Löw folgende Startelf auf das Spielfeld schickt: Manuel Neuer im Tor, in der Abwehrkette davor Kapitän Philipp Lahm, Per Mertesacker, Arne Friedrich und Holger Badstuber. Im defensiven Mittelfeld Sami Khedira und Bastian Schweinsteiger, davor Piotr Trochowski, Mesut Özil und Lukas Podolski. Als einziger zentraler Stürmer erhält Miroslav Klose von Löw das Vertrauen.

Der Bundestrainer erwartet einen sehr defensiven Gegner, dessen Stärke er im Zerstören sieht. Mit «schnellem Spiel nach vorne» wolle man zum Erfolg kommen. Positiv äußerte sich Löw über die Bedingungen im 70 000 Zuschauer fassenden Moses Mabidha Stadion. Es sei «eine tolle Arena» mit einem «sehr gut bespielbaren Rasen».

Auch am Abend ist es in der Großstadt am Indischen Ozean selbst im südafrikanischen Winter oft 15 bis 20 Grad warm. «Es ist ideal, um Fußball zu spielen», sagte Löw nach dem Stadiontest.