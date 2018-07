Inhalt Seite 1 — Merkel fordert Koalition zu Disziplin auf Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die schwarz-gelbe Koalition präsentiert sich trotz aller Appelle zur Geschlossenheit nervöser denn je. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sah sich zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage zu einem öffentlichen Machtwort genötigt, um gegenseitige Attacken zu beenden.

Aus der Union wird wieder Kritik am Sparpaket laut, die FDP bemängelt Merkels Kurs. Hinzu kommt: Der beliebteste Politiker der Regierung, Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU), soll einem Zeitungsbericht zufolge über Rücktritt nachgedacht haben. SPD und Linke fordern angesichts des Koalitionsklimas eine Neuwahl.

Merkel rief FDP und CSU in der «Bild am Sonntag» nachdrücklich auf, sich nicht gegenseitig zu beschimpfen. «Ich gehe davon aus, dass die Beteiligten erkannt haben, dass das kein akzeptabler Stil ist. Das darf und wird nicht Schule machen.» Angesichts der Proteste zehntausender Menschen gegen Sozialkürzungen am Samstag in Berlin und Stuttgart verteidigte die Kanzlerin die Sparpläne der Regierung: «Wir haben in der Koalition ein ausgewogenes und den Aufgaben gerecht werdendes Parket vereinbart.»

Guttenberg denkt wegen eines Konflikts mit dem Kanzleramt einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung» (FAS) zufolge an Rücktritt. Er soll gegenüber Freunden und Vertrauten gesagt haben, dass er ernsthaft daran denke. Ein Ministeriumssprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa: «Das entbehrt jeder Grundlage.» Guttenberg fühlt sich bei der Erstellung eines Gutachtens zum Kundus- Untersuchungsausschuss übergangen. Das Kanzleramt sagt hingegen, der Minister sei mündlich informiert gewesen.

Von der FDP-Basis kamen neue Angriffe. Hessens FDP-Chef Jörg-Uwe Hahn kritisierte Merkel und warnte vor einem Ende von Schwarz-Gelb. «Entweder wir kriegen in Berlin die Kurve, oder es ist bald Schluss mit der Koalition», sagte er der «FAS». Die CDU-Vorsitzende sei offensichtlich nicht fähig oder nicht willens, die Koalition mit der FDP ernst zu nehmen. «Sie spielt noch mit dem Joker einer großen Koalition.»

Baden-Württembergs FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte dem Magazin «Der Spiegel»: «Man hatte bisweilen den Eindruck, dass Frau Merkel die Koalition hintertreibt. Das sollte sich nicht wiederholen, damit sich nicht die Frage stellt, ob die Koalition Sinn macht.» Sein nordrhein-westfälischer Kollege Gerhard Papke verlangte von Merkel «einen Beitrag zur Kooperationskultur».

SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sagte der «Bild»-Zeitung (Samstag): «Diese Regierung ist gescheitert, und wenn die das einsehen, wäre eine vorgezogene Bundestagswahl der sauberste Weg.» Die SPD stehe für eine Neuauflage der großen Koalition nicht ohne vorherige Wahl bereit. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast sagte der «Süddeutschen Zeitung» (Montag): «Das Wort Neuwahl ist im Kopf und im Herzen von jedem, der jetzt politisch verantwortlich denkt.» Der Linke-Vorsitzende Klaus Ernst verlangte im «Hamburger Abendblatt» (Montag) ebenfalls eine Neuwahl.