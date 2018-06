Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat der nordrhein- westfälischen SPD-Landesvorsitzenden Hannelore Kraft Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Hintergrund ist die Absage an die Bildung einer großen Koalition in NRW. In diesen schwierigen Zeiten sei das unverantwortlich, sagte Merkel der «Bild am Sonntag». Sie rate der SPD dringend, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und die Realitäten anzuerkennen. Der SPD-Landesvorstand hatte sich gegen eine Koalition mit der CDU entschieden und will den politischen Wechsel aus dem Parlament heraus gestalten.

