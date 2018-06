Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel hat Union und FDP nach den heftigen Streitereien dazu aufgefordert, verlorenes Vertrauen bei den Bürgern durch Disziplin zurückzugewinnen. Bei den Umgangsformen in der Koalition müsse man abrüsten, sagte sie der «Bild am Sonntag». Es gehe darum, den Menschen in einer schwierigen Zeit Verlässlichkeit zu bieten. Zuletzt hatte es bei Schwarz-Gelb gegenseitige Beschimpfungen wie «Wildsau», «Rumpelstilzchen» oder «Gurkentruppe» gegeben. Das sei kein akzeptabler Stil, sagte Merkel. Ihre Autorität als Kanzlerin sieht sie nicht geschwächt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.