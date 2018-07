Brüssel (dpa) - In Belgien haben die Wahlen für ein neues Parlament begonnen. Beobachter sprechen von einer «Schicksalswahl». Der Urnengang dürfte zeigen, ob Flamen und Wallonen noch dauerhaft in einem gemeinsamen Staat zusammenleben wollen. Im April war die amtierende Regierung am Sprachenstreit zwischen Niederländisch sprechenden Flamen und den Französisch sprechenden Wallonen zerbrochen. Deshalb war die Neuwahl notwendig geworden.

