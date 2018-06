Kundus (dpa) - Bei einem Anschlag auf einen Bundeswehr-Konvoi in Nordafghanistan sind zwei deutsche Soldaten verletzt worden, einer davon schwer. Das bestätigte das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam. Der Anschlag auf die Patrouille habe sich gegen 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit ereignet. Radikalislamische Taliban sollen sich zu dem Anschlag bekannt haben. Afghanische Behörden teilten mit, das Bundeswehr-Fahrzeug sei von einem am Straßenrand versteckten Sprengsatz getroffen und beschädigt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.