Washington (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach der Überflutung eines Campingplatzes in den USA ist auf 18 gestiegen. Suchtrupps fanden in dem entlegenen Berggelände im Südwesten von Arkansas zwei Leichen. Am Freitag waren bereits 16 Urlauber tot geborgen worden. Gut 20 Menschen werden noch immer vermisst. Die Camper waren nach heftigen Regenfällen von einer bis zu sechs Meter hohen Sturzflut überrascht worden.

