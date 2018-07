NEW YORK (dpa-AFX) - Dank positiv aufgenommener Konjunkturdaten hat sich der Eurokurs <EURUS.FX1> am Montag deutlich erholt. Die Industrieproduktion in der Eurozone war im April im Jahresvergleich um 9,5 Prozent gestiegen. Zuletzt notierte der Euro bei 1,2228 US-Dollar. In der Spitze war die Gemeinschaftswährung auf 1,2272 Dollar gestiegen und hatte damit rund einen Cent mehr als zu Beginn des Börsenhandels in Europa gekostet. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,2249 (Freitag: 1,2127) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete 0,8164 (0,8246) Euro.

Einen kleinen Dämpfer erhielt der Euro durch die Ratingagentur Moody's, welche die Kreditwürdigkeit des hochverschuldeten Euro-Staats Griechenland auf Ramschstatus herabgestuft hatte. Analysten zufolge hatten die meisten Anleger jedoch bereits mit diesem Schritt gerechnet. "Dass die Ratingagenturen letztlich die Realität anerkennen, hat keinen großen Einfluss auf den Eurokurs", sagte Sebastien Galy, Stratege bei BNP Paribas.