Inhalt Seite 1 — Telekom-Affäre: Ex-Chefs nicht vor Gericht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn (dpa) - In der Telekom-Spitzelaffäre müssen der frühere Konzernchef Kai-Uwe Ricke und der Ex-Aufsichtsratsvorsitzende Klaus Zumwinkel nicht auf die Anklagebank. Es gebe «keinen hinreichenden Tatverdacht», sagte Oberstaatsanwalt Fred Apostel am Montag in Bonn.

Das Ermittlungsverfahren gegen Ricke und Zumwinkel sei daher nach zwei Jahren eingestellt worden. Betroffene kritisierten die Entscheidung. Angeklagt wurden vier weitere Beschuldigte.

Die Affäre um das Ausschnüffeln von Gewerkschaftern, Aufsichtsratsmitgliedern und Journalisten hatte in der Öffentlichkeit und bei den Betroffenen einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Von der illegalen Erhebung von Telefondaten in den Jahren 2005 und 2006 waren etwa 50 bis 60 Personen betroffen. Gegen Zumwinkel und Ricke hatte ein Anfangsverdacht bestanden, sie hätten das illegale Ausspähen angeordnet oder zumindest von ihm gewusst.

Beide stritten eine Verwicklung in die Bespitzelung stets ab. Mit den illegalen Aktionen sollte eine undichte Stelle im Aufsichtsrat gefunden werden.

Die Gewerkschaft verdi kündigte «Widerstand» gegen die Entscheidung an. «Wir werden weiter darum kämpfen, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden - ungeachtet ihrer hierarchischen Stellung», erklärte verdi-Bundesvorstandsmitglied Lothar Schröder. Der Gewerkschafter gehörte selbst zu den Bespitzelten. Zwei betroffene Journalisten kündigten Beschwerde gegen die Einstellung an. Auch der Deutsche Journalistenverband (DJV) kritisierte den Beschluss.

Die frühere Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin (SPD) und der ehemalige Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP), die als Anwälte 54 Betroffene vertreten, kündigten Rechtsbeschwerde an und erklärten: «Nach allen uns bekannten Fakten hätte gegen Zumwinkel und Ricke Anklage erhoben werden müssen.»

Zumwinkel und Ricke begrüßten die Entscheidung mit Erleichterung. Die Ermittlungen hätten zu dem Ergebnis geführt, dass «jedweder strafrechtliche Vorwurf gegen mich unbegründet ist», erklärte Zumwinkel. «Ich betrachte dies als erfreuliche Klarstellung und als Verfahrenseinstellung erster Klasse - besser geht es nicht.» Ricke betonte, er habe keinen Auftrag zur Anwendung illegaler Methoden erteilt, sondern den Konzernsicherheitschef nur beauftragt, «Vorschläge zur Unterbindung von Indiskretionen zu erarbeiten.»