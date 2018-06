Mainz/Berlin (dpa) - Der Kabelnetzbetreiber Primacom bekommt seine finanziellen Probleme nicht in den Griff. Für die Holdinggesellschaft der Gruppe, die Primacom AG, muss Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt werden, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Die Kreditgeber hätten einen Kompromissvorschlag der Hauptgesellschafter zum Erhalt der Primacom AG zurückgewiesen. Das Unternehmen drücken nach Angaben eines Sprechers Schulden in Höhe von 340 Millionen Euro.

Weil die Hauptgesellschafter nicht weiter verhandeln wollten, scheine es unmöglich, die Kreditgeber davon zu überzeugen, dass sie die Einlösung von Forderungen zurückstellten. Der Vorstand werde daher «zeitnah» Insolvenzantrag stellen. Das operative Geschäft sei jedoch nicht betroffen, sagte ein Sprecher des Unternehmens, das nach eigenen Angaben etwa 700 000 Haushalte - vor allem in Ostdeutschland - aktiv versorgt. «Der Betrieb bleibt unverändert aufrechterhalten.»

Von dem Insolvenzantrag betroffen ist nach Angaben des Sprechers lediglich die Primacom AG. Diese hält 100 Prozent an der Primacom Management GmbH, der Holding für das operative Geschäft mit etwa 30 operativen Gesellschaften. Die 473 Mitarbeiter zählende Gruppe hatte im ersten Quartal dieses Jahres einen Umsatz von 28,02 Millionen Euro verbucht, 6,0 Prozent mehr als im ersten Quartal 2009. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 11,95 Millionen Euro um 4,8 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals.

Die Schulden stammen überwiegend aus der Zeit, als Töchter des Luxemburger Unternehmens Escaline die Mehrheit an Primacom übernahmen. Zu den Gläubigern der AG gehören mehrere Investmentgesellschaften. Sie haben eine Bank damit beauftragt, die Anteile der AG an der GmbH am 5. Juli in Berlin zu versteigern. Als denkbar gilt, dass die Kreditgeber selbst ein Angebot abgeben oder dass sie sich vorher mit den Anteilseignern einigen und deren Anteile übernehmen.

Primacom: http://dpaq.de/sUpE4