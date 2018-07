Inhalt Seite 1 — Plattfuß ruiniert Schumacher die Laune Seite 2 Auf einer Seite lesen

Montréal (dpa) - Wenigstens die Nationalmannschaft konnte mit ihrem Sieg gegen Australien bei der Fußball-WM im fernen Südafrika die Laune von Michael Schumacher aufhellen. Ansonsten hatte der Fußball-Fan in seinem Mercedes-Cockpit einen Arbeitstag zum Vergessen erlebt.

Ein kaputter Frontflügel, ein Plattfuß, abgefahrene Reifen, dann nach hinten durchgereicht und am Ende noch einmal zur Rennleitung - Schumacher war nach dem Großen Preis von Kanada bedient. «Heute waren unsere Waffen stumpf», stellte der Formel-1-Rekordweltmeister in Montréal fest.

Erstmals seit seinem Comeback war ein Podiumsplatz möglich, stattdessen fand er sich am Ende als Elfter im Niemandsland wieder. «Ohne den Plattfuß hätte er sicher ein respektables Ergebnis erzielen können», war sich Mercedes-Motorsport Norbert Haug sicher. Teamkollege Nico Rosberg bewahrte mit Rang sechs die Silberpfeile vor einem noch größeren Rückschlag: «Viel mehr war nicht drin.»

Schumacher war anzumerken, wie sehr ihn das Rennen gewurmt hatte. «Es hat sehr gut angefangen, und wir konnten es leider nicht durchführen wegen der genannten Gründe», meinte der ehemalige Champion, der nach einem perfekten Start von Position 13 innerhalb von wenigen Runden bis auf Rang drei vorgefahren war.

Die genannten Gründe: das waren ein leicht beschädigter Frontflügel und der Zweikampf mit Renault-Pilot Robert Kubica nach Schumachers erstem Boxenstopp. Bei der Kollision mit dem Polen wurde der rechte Vorderreifen an Schumachers Wagen aufgeschlitzt. «Der Plattfuß hat mir das Rennen ruiniert», klagte Schumacher, der in Montréal mit sieben Erfolgen Rekordsieger ist.

Er musste einen zusätzlichen Besuch an der Box leisten und Reifen nehmen, mit denen er am Ende gegen die Konkurrenz keine Chance mehr hatte. In der letzten Runde zogen auch noch die Force India von Adrian Sutil und Vitantonio Liuzzi vorbei. Zum schlechten Schluss musste er zur Rennleitung wegen seines Duells mit Felipe Massa, das dem Ferrari-Piloten einen beschädigte Frontflügel einbrachte.

Seine persönliche (Ergebnis-)Bilanz nach acht Rennen fällt mager aus: zwei vierte, ein sechster, zwei zehnte, ein elfter und ein zwölfter Platz, zudem noch ein Ausfall. In der Gesamtwertung ist er nur Neunter, drei Plätze hinter Teamkollege Rosberg - nichts, was den Ansprüchen des erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der Geschichte genügt.