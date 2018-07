Inhalt Seite 1 — Red Bull überholt - McLaren euphorisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Montréal (dpa) - Bei Red Bull haben Durchhalteparolen Hochkonjunktur, bei Titelkonkurrent McLaren herrscht nach dem Doppelerfolg beim Großen Preis von Kanada eine Euphorie wie schon lange nicht mehr.

«Wer vor ein paar Wochen noch gedacht hätte, dass uns die WM durch die Finger rinnt, der lag absolut falsch», meinte der sonst so nüchtern wirkende Teamchef Martin Whitmarsh geradezu begeistert. «Wir haben die besten Fahrer der Welt», behauptete er über den Montréal-Sieger Lewis Hamilton und dessen Teamkollegen und zweitplatzierten Jenson Button.

Dagegen trösteten sich die Red-Bull-Verantwortlichen und -Fahrer damit, dass alles noch viel schlimmer hätte kommen können. «Wir wussten, dass das eine Strecke ist, die den McLaren entgegenkommt», sagte Teamchef Christian Horner. «Wir haben besser abgeschnitten als erwartet. Wir wollen heute nicht zu enttäuscht sein.»

Auch Sebastian Vettel sah das nach seinem vierten Platz vor seinem Teamkollegen Mark Webber ähnlich. «Von unserer Seite gibt es keinen Grund zur Panik. Wir haben ein sehr gutes Auto und wir freuen uns auf Valencia», meinte Vettel mit Blick auf das nächste Rennen. «Kanada ist ein ungewöhnliches Rennen, das es so nicht noch einmal gibt. Für die nächsten Rennen bedeutet das gar nichts», sagte Webber und gab sich kampfeslustig: «Wir werden zurückschlagen.»

Die Zahlen sind allerdings ernüchternd: Nach dem zweiten Doppelerfolg hintereinander für McLaren ist Red Bull in der Teamwertung hinter dem Whitmarsh-Rennstall weiter zurückgefallen, im Fahrerklassement musste Webber die Führung an Hamilton abgeben. In Kanada stand erstmals in diesem Jahr kein Red-Bull-Fahrer auf dem Podium.

Für die «Roten Bullen» rächt es sich, dass sie die Überlegenheit ihres Autos RB6 zu Saisonbeginn nicht konsequent ausnutzten. Durch technische Unzulänglichkeiten, unter denen vor allem Vettel zu leiden hatte, und den stümperhaften Crash in Istanbul zwischen dem Deutschen und Webber bremste sich Red Bull immer wieder selbst aus.

Auch in Montréal lief nicht alles glatt. Bis zum ersten Boxenstopp schien die Taktik aufzugehen. Hamilton war mit weichen Reifen von der Pole Position losgefahren. Schon in der achten Runde musste er wie erwartet die stark beanspruchten Pneus gegen härtere Gummis tauschen. Vettel wurde an die Spitze gespült.