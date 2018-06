Düsseldorf (dpa) - Der geschäftsführende NRW-Ministerpräsident, Jürgen Rüttgers, lehnt Neuwahlen an Rhein und Ruhr ab. Die Wähler hätten sich bei der Landtagswahl für eine große Koalition von CDU und SPD entschieden. «Das bestätigen die Umfragen. Man braucht also keine Neuwahlen», sagte Rüttgers der «Rheinischen Post». Kritik äußerte Rüttgers an der SPD und deren Absage einer großen Koalition. In der «Rheinischen Post» schloss Rüttgers ein Bündnis von CDU, FDP und Grünen, die sogenannte Jamaika-Koalition, nicht aus.

