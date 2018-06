Washington (dpa) - Die USA haben in Afghanistan einen ungeheuren Mineralienschatz entdeckt. Nach einem Bericht der «New York Times» sitzen die Afghanen auf Mineralien im Wert von einer Billion Dollar - genug, um dieWirtschaft des Landes komplett zu verändern. In einem internen Pentagon-Papier werde Afghanistan als das «Saudi-Arabien für Lithium» bezeichnet. Neben dem für die Computer- und Handyindustrie wichtigen Lithium gebe es riesige Vorräte an Eisen, Kupfer und Gold, zitierte die Zeitung hochrangige US- Regierungsbeamte weiter.

