Luxemburg (dpa) - Bundesaußenminister Guido Westerwelle hat Hinweise aus Israel auf eine Öffnung der Grenze zum Gazastreifen bestätigt. «Wir haben erste Signale aus Israel, dass sich das auch in eine etwas bessere Richtung bewegt, dass auch Hilfslieferungen wieder zugelassen werden», sagte er in Luxemburg am Rande eines Treffens der EU-Außenminister. Westerwelle sagte, er rechne mit einem «klaren Signal» der EU. Die Lieferungen in den Gazastreifen, besonders die Hilfslieferungen, müssten den Gazastreifen wieder erreichen.

