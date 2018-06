Inhalt Seite 1 — Müder Kick von Portugal und Elfenbeinküste: 0:0 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Port Elizabeth (dpa) - Kein Glanz, keine Tore: Das mit Spannung erwartete Duell der Superstars Cristiano Ronaldo und Didier Drogba endete mit einer müden Nullnummer.

Beim 0:0 zwischen Portugal und der Elfenbeinküste zum WM-Auftakt in der Gruppe G konnten die Ausnahmekönner des Weltfußballs noch keine Duftmarke setzen, auch wenn sie in Port Elizabeth im Mittelpunkt standen. Ronaldo sorgte mit einem Pfostenschuss für den einzigen Aufreger der Partie, Drogba betrat nur elf Tage nach seinem Ellbogenbruch unter dem frenetischen Jubel der 37 034 Zuschauer in der 66. Minute die WM- Bühne und vergab kurz vor Schluss den Sieg für die Ivorer.

«Der Ellbogen war okay, sonst wäre ich nicht aufgelaufen. Es war nicht einfach, zuzuschauen und auch das Comeback war nicht leicht. Aber ich bin froh, wie es gelaufen ist. Wir haben gut gestanden und ordentlich gespielt. Uns hat doch vorher keiner eine Chance gegeben. Wir sind die Nummer 27 in der Welt, Portugal die Nummer drei», sagte «Kurzarbeiter» Drogba nach seinem 24-minütigen Auftritt.

«Es war wichtig, dass er dabei war. Das sah gut aus, und wird noch besser werden. Er war hungrig zu spielen und wird gegen Brasilien in der Startelf stehen», erklärte Trainer Sven-Göran Eriksson und bilanzierte: «Das 0:0 ist nicht schlecht. Ich bin zufrieden.»

Wenige Stunden vor dem Anpfiff hatte Drogba grünes Licht für einen Einsatz bekommen. «Der Schiedsrichter hat die Schutzschiene genehmigt, mit der Drogba spielen will», teilte FIFA-Sprecher Nicolas Maingot mit. Doch zu Beginn der Partie saß der Stürmer vom englischen Meister FC Chelsea auf der Bank. Von dort aus dirigierte der 32- Jährige lautstark seine Mitspieler, die nur schwerfällig in die Partie fanden.

Die Bühne gehörte zunächst Drogbas Widerpart Ronaldo. Der teuerste Fußballer der Welt setzte in der 11. Minute mit einem Pfostenkracher aus 25 Metern das erste Ausrufezeichen. Zehn Minuten später kassierte der 94 Millionen Euro teure Offensivmann von Real Madrid nach einem lautstarken Disput mit HSV-Profi Guy Demel eine Gelbe Karte. Es war die letzte auffällige Szene des Dribbelkünstlers, der danach abtauchte und nur noch unscheinbarer Mitläufer in einer ideenlosen portugiesischen Mannschaft war.

Der WM-Vierte von 2006 konnte sich keine weiteren Großchancen erarbeiten, was auch an Mittelfeldregisseur Deco lag. Der 32-Jährige vom FC Chelsea war nur ein Schatten seiner selbst, konnte dem Offensivspiel der «Selecção» keine Impulse geben und wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt. Da auch die Ivorer kaum Durchschlagskraft entwickelten, spielte sich das Geschehen zumeist zwischen den Strafräumen ab. Die Angst vor einem Rückstand spielte bei beiden Teams mit und lähmte die Offensivbemühungen.