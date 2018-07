EU-Kommission zerstreut Sorgen über Griechenland

Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission hat Sorgen über die finanzielle Lage Griechenlands zerstreut. Das von Athen aufgelegte Sparprogramm sei «solide und glaubwürdig», sagte ein Kommissionssprecher am Dienstag in Brüssel. «Wir sehen keine Veränderung der Situation.» Die Ratingagentur Moody's hatte die Kreditwürdigkeit des finanziell schwer angeschlagenen Landes am Montag auf Ramschstatus herabgestuft. Als Grund nannte sie die negativen Folgen der Sparmaßnahmen auf das Wirtschaftswachstum. Der Schritt hatte die Gemeinschaftswährung Euro weiter auf Talfahrt geschickt.

Berlin (dpa) - Nach der Finanzkrise startet die deutsche Wirtschaft durch. Immer mehr Unternehmen melden glänzende Geschäfte, investieren und schaffen neue Jobs. Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) unter mehr als 22 000 Firmen hervor. Die Bundesrepublik sei wieder der Wachstumsmotor in Europa. Weltweit seien deutsche Waren ein Renner: «Der Export erfüllt einmal mehr seine Rolle als Zugpferd und hievt die Wirtschaft aus der Krise.» Auch der schwache Euro helfe.

Frankfurt/Main (dpa) - Spanien und auch Irland haben am Dienstag in einem schwierigen Umfeld erfolgreich neue Staatsanleihen begeben. In beiden Ländern traf das Angebot auf eine vergleichsweise hohe Nachfrage, wie aus Daten der nationalen Schuldenagenturen hervorgeht. Die Auktionen waren mit Spannung erwartet worden, da die Rahmenbedingungen angesichts der Herabstufung Griechenlands durch die Ratingagentur Moody's als schwierig gelten. Moody's hatte die Bonität Athens am Montagabend ebenso wie bereits Standard & Poor's (S&P) auf «Ramsch-Status» gesenkt.

