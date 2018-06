Brasilien startet mit 2:1 gegen Nordkorea in WM

Johannesburg (dpa) - Rekordweltmeister Brasilien ist mit einem mühevollen 2:1 (0:0)-Sieg gegen Außenseiter Nordkorea in die Fußball- WM gestartet. Vor 54 331 Zuschauern im Ellis Park von Johannesburg brachte Abwehrspieler Maicon vom Champions-League-Sieger Inter Mailand den Titelanwärter in der 55. Minute in Führung. Elano besorgte in der 72. Minute den zweiten Treffer für den wenig überzeugenden Favoriten. Ji Yun-Nam verkürzte in der 89. Minute für die Nordkoreaner. Dank des Erfolges übernahm Brasilien die Tabellenführung in der Gruppe G. Die weiteren Kontrahenten Portugal und Elfenbeinküste hatten sich am Nachmittag torlos getrennt.

WM für verletzten Honduraner de León vorbei

Nelspruit (dpa) - Honduras muss bei der WM auf Julio César de León verzichten. Der Mittelfeldspieler vom italienischen Zweitligisten FC Turin fällt wegen einer Muskelverletzung aus und wird durch Jerry Palacios ersetzt. Der Profi vom chinesischen Club Hangzhou Greentown wird im ersten Gruppenspiel gegen Chile am Mittwoch allerdings noch nicht mitwirken können, weil er nicht rechtzeitig aus der Heimat nach Südafrika kommt.

450 000 WM-Touristen besuchen Südafrika

Pretoria (dpa) - Der Besucherstrom nach Südafrika übertrifft alle Erwartungen. Knapp eine halbe Million WM-Touristen sind nach Angaben der nationalen Einwanderungsbehörde in den vergangenen zwei Wochen in das Gastgeberland Südafrika gereist. «Wir sind sicher, dass diese Zahl im Laufe des World Cups ständig ansteigen wird», sagte Malusi Gigaba aus dem Innenministerium am Dienstag in Pretoria. Insgesamt hatten seit dem 1. Juni 456 423 Besucher angegeben, wegen der WM ans Kap gekommen zu sein. Vor der Eröffnung hatte Südafrika mit einer halben Million Besucher beim gesamten Turnier gerechnet.

Schock für Italien: Buffon fällt vorerst aus