Berlin/Hamburg (dpa) - Nach dem Bohrstopp im Golf von Mexiko wächst die Sorge vor steigenden Ölpreisen.

Die Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) sagte der «Bild»-Zeitung: «Es ist damit zu rechnen, dass der Ölpreis und auch die Benzinpreise aufgrund der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko spürbar steigen werden. Insbesondere deshalb, da die Ölförderung in der Tiefsee in Amerika ausgesetzt werden soll.» Ohne Tiefsee-Bohrungen werde die steigende Ölnachfrage in den kommenden Jahren nicht zu decken sein. «Uns droht somit eine Energiekrise.»

Die Ratingagentur Moody's befürchtet, dass sich das Wachstum der weltweiten Ölförderung verlangsamen könnte. Neben strengeren Regeln müsse die Branche womöglich mit höheren Kosten für Versicherung, Mieten von Bohrinseln und modernerer Technik rechnen. Kleinere Firmen könnten ihre Aktivitäten im Golf ganz einstellen, falls Tiefseebohrungen länger untersagt werden sollten oder das weitere Risiko dann zu hoch sein sollte. Das beschädigte Bohrloch des britischen Konzerns BP habe «eine beispiellose finanzielle, rechtliche, behördliche und ökologische Krise» für Unternehmen in dem Randmeer erzeugt, sagte Moody's-Chef Steven Wood laut Medienberichten vom Dienstag.

Dagegen erwartet der unabhängige Hamburger Ölexperte Steffen Bukold nur geringe Auswirkungen der Katastrophe auf die Preise an der Tankstelle. Kurzfristig habe sich die Katastrophe nicht auf den Ölpreis ausgewirkt; in den vergangenen drei Wochen ist das Öl sogar billiger geworden. «Das ist ein Weltmarkt und der Ölpreis wird stark von den Finanzmärkten bestimmt», sagte Bukold, der ein Beratungs- und Forschungsbüro betreibt, der Nachrichtenagentur dpa.

Mittelfristig sei zu beachten, dass gegenwärtig die ungenutzte Förderkapazität bei mehr als fünf Millionen Barrel pro Tag (mbpd) liege; diese Förderreserve sei ausreichend für das erwartete Wachstum der nächsten zwei bis drei Jahre. Das Moratorium im Golf von Mexiko könne allerdings die Psychologie des Marktes beeinflussen und so den Preis in die Höhe zu treiben. Sollten sich Investitionen in der Region verzögern, könne die Förderung in einigen Jahren um 0,4 oder 0,5 mbpd niedriger ausfallen als erwartet. «Das ist im Weltmaßstab verschwindend wenig», sagte Bukold.

Kemfert sagte der Nachrichtenagentur dpa dagegen: «Die leicht erschließbaren Ölvorkommen - etwa in Saudi-Arabien - gehen langsam zur Neige.» Zeitgleich steige jedoch die Öl-Nachfrage in aufstrebenden Ländern wie China und Indien. «Um diese Nachfrage bedienen zu können, braucht man die Tiefseereserven. 25 Prozent aller bekannten Ölreserven sind in der Tiefsee.» Sie geht davon aus, dass die Produktion von heute 85 auf etwa 100 mbpd steigen müsste, um den Öl-Hunger in China oder Indien zu bedienen. «Wie diese globale Nachfrage ohne die Tiefseevorkommen gedeckt werden soll, das sehe ich nicht.»