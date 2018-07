Dresden (dpa) - Die zauberhafte Welt des Tanztheaters Derevo dreht sich weiter. Diesmal wird der Teich des barocken Dresdner Zwingers zur Kulisse.

Wenn das preisgekrönte und in aller Welt gefeierte Ensemble an diesem Donnerstag seine «Weiße Festung» - so der Titel des Stückes - in Dresden wiedererrichtet, ist dennoch vieles anders. Derevo hat einen Seelenverwandten verloren, den japanischen Butoh-Tänzer Kazuo Ohno. Er starb am 1. Juni in Yokohama im Alter von 103 Jahren. Bis er 100 war, stand er selbst auf der Bühne.

Für ihn haben sie nun eine Szene in die «Weiße Festung» eingebaut - den «Tanz der Wasserlilien». Vier Frauen tanzen ihn mitten im Wasser und erinnern damit an eine Choreographie, die Ohno einst selbst schuf. «Wir hoffen, dass er jetzt frei von körperlichen Zwängen tanzt», sagt Derevo-Chef Anton Adassinsky. «Wir haben Kazuo Ohno viel zu verdanken und hatten das große Glück, mit ihm arbeiten zu können.» Während der Russe das sagt, proben im Hintergrund die Akteure im Dresdner Zwingerteich. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist das Stück nun vom 17. bis 20. Juni noch einmal zu sehen.

Dabei dürften viele Zuschauer kommen, die schon 2009 die «Weiße Festung» sahen. Denn Derevo-Stücke ändern sich. «Die erste Vorstellung ist nicht identisch mit der letzten», sagt Managerin Isolde Matkey. Derevo-Stücke entstehen in einem Prozess. Ein Libretto im klassischen Sinn existiert nicht, die Darsteller machen ihre Requisiten selbst. Das Ensemble hat den Ruf, eine ganz eigene Ästhetik entwickelt zu haben. «Es ist weder Theater, noch Pantomime, noch Musical, noch Ballett, aber alles das zusammen...», beschrieb eine Kritikerin den Stil. Seit 1996 sind die Russen auch in Dresden beheimatet.

Die «Weiße Festung» zeigt zu nächtlicher Stunde eine versunkene Welt - die reale ist nicht mehr vorhanden, nur zwei Überlebende blieben übrig. Ihnen begegnen nun Fabelwesen, die wie Saurier anmuten und sich durch das Wasser schlängeln. Ein anderer Akteur läuft auf Brettern über den Zwingerteich. Im Mai haben die Künstler ihre neueste Produktion «Harlekin» beim San Francisco International Arts Festival gezeigt. Adassinsky hielt einen Workshop an der Stanford Universität. Jetzt wollen die Amerikaner mehr Derevo-Kunst und sprachen neue Einladungen aus.

Vorerst wird das Publikum in Europa bedient. Am 27. Juni gibt es auf dem Burghof in Meißen die Premiere des Stückes «Der Kampf des Harlekin mit seinem eigenen Schatten auf der Suche nach einem Fass Wein und dem ewigen Leben». Danach geht es nach Polen, Großbritannien, Ungarn und Frankreich. Den August verbringt Derevo auf dem Fringe Festival Edinburgh, im September gibt es einen Abstecher in die alte Heimat St. Petersburg und nach Moskau. Das Jahresende wird traditionell im Dresdner Festspielhaus Hellerau gefeiert - auch mit der Premiere von «Mephisto Waltz» (15. Dezember).

