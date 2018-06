Paris (dpa) - Sintflutartige Regenfälle haben im Südosten Frankreichs für Chaos gesorgt: Mindestens drei Menschen kamen ums Leben. In einigen Orten wälzten sich bis zu zwei Meter hohe Wassermassen durch die Straßen. Autofahrer mussten ihre Fahrzeuge abstellen und sich in Treppenhäuser flüchten, wie örtliche Medien berichten. Zahlreiche Straßen wurden gesperrt. Hunderte Reisende saßen an Bahnhöfen fest, weil keine Züge mehr fuhren. Mit einem Ende der Regenfälle wird erst morgen früh gerechnet.

