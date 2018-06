Washington (dpa) - Für den US-Häftling Ronnie Lee Gardner im US- Staat Utah tickt die Uhr: Ein Ausschuss hat seine Begnadigung abgelehnt. Nun wird Gardner voraussichtlich am Freitag gleich nach Mitternacht im Staatsgefängnis von Draper hingerichtet werden. Nicht durch die Giftspritze, sondern durch ein Erschießungskommando: Dafür hatte sich der 49-Jährige im April selbst entschieden. Er wäre damit der dritte US-Gefangene, der durch Gewehrkugeln exekutiert wird, seit die Todesstrafe in dem Land 1976 wieder eingeführt wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.