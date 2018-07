Stockholm (dpa) - In fünf Tagen ist Hochzeit in Schweden: Bereits jetzt gilt das Geheimnis um Kronprinzessin Victorias Brautkleid für einige Medien als gelüftet: Der Stockholmer Modedesigner Pär Engsheden habe es entworfen, berichteten der Fernsehsender SVT und die Zeitung «Expressen». Der Stockholmer gilt seit mehreren Jahren als Lieblings-Modeschöpfer Victorias. Die Kronprinzessin wird am Samstag ihren Ex-Fitnesstrainer Daniel Westling heiraten.

