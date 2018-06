Washington (dpa) - Für den US-Häftling Ronnie Lee Gardner im US- Staat Utah tickt die Uhr: Ein Ausschuss hat seine Begnadigung abgelehnt. Nun wird Gardner voraussichtlich am Freitag gleich nach Mitternacht im Staatsgefängnis von Draper hingerichtet werden - durch ein Erschießungskommando. Gardner war vor 25 Jahren wegen Mordes zum Tode verurteilt worden. In seinem Begnadigungsgesuch hat er geltend gemacht, dass er seine Verbrechen zutiefst bereue und ein anderer Mensch geworden sei.

