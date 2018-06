Brüssel (dpa) - Die Verhandlungen über einen Beitritt Islands zur EU können beginnen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden bei ihrem Gipfeltreffen übermorgen in Brüssel der Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zustimmen. Das sagten Diplomaten mehrerer EU-Staaten. Es herrsche breite Übereinstimmung, dass mit Reykjavik verhandelt werden solle. Probleme bei den Beitrittsverhandlungen werden in Fischereifragen und in den Bereichen Finanzaufsicht, Umweltschutz und Landwirtschaft erwartet.

