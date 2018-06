Frankfurt/Main (dpa) - Die Hängepartie um Bürgschaften für den Autobauer Opel geht in eine neue Runde. Vertreter der vier Bundesländer mit Opel-Werken treffen sich heute in Frankfurt, um ihr weiteres Vorgehen abzustimmen. Der Opel- Betriebsrat erwartet Klarheit etwa über den Umfang der möglichen Hilfen. Nachdem der Bund Bürgschaften abgelehnt hatte, hatten die Bundesländern ihre Bereitschaft zur Hilfe signalisiert. Opel hat in Deutschland Werke in Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

