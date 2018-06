Berlin (dpa) - Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger kann sich vorstellen, über Warnhinweise für Raubkopierer im Internet zu sprechen. So ein Modell könne aber nur in Betracht kommen, wenn dabei keine Inhalte kontrolliert und keine Daten erfasst würden, sagte sie in Berlin. Bislang gebe es hier noch keinen sinnvollen Ansatz. Die Warnhinweise sollen Nutzer davon abhalten, illegal Programme oder Medien herunterzuladen. Die Sperrung von Internetzugängen als Strafe lehnt sie ab.

