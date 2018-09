Berlin (dpa) - Bundespräsidentschaftskandidat Christian Wulff ist in der FDP-Fraktion auf breite Zustimmung gestoßen. Sie sehe große Einmütigkeit, sagte FDP-Vizechefin Cornelia Pieper in Berlin. Der niedersächsische Ministerpräsident hatte sich zuvor als Kandidat von Union und FDP für das Amt des Bundespräsidenten den Fragen der Abgeordneten gestellt. Überwiegend hätten Parlamentarier aus dem Osten Wulff befragt. In den ostdeutschen FDP-Verbänden gibt es auch Zustimmung für den Kandidaten von SPD und Grünen, Joachim Gauck.

