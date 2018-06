London (dpa) - Nur drei Tage Weltmeisterschaft haben genügt - und schon hat der Wahl-Kalifornier Robbie Williams (36) das Haus für sich allein. Sein Fußballfieber ist angeblich unerträglich.

Das findet zumindest die Verlobte des britischen Popstars, die US- Schauspielerin Ayda Field (31). Wie die «Sun» im Internet berichtet, hat sie jetzt genervt die Segel gestrichen und ist ausgezogen - wenn auch nur vorübergehend. Unterschlupf hat sie ganz in der Nähe bei ihrer Mutter Gwen gefunden. Wenn die WM zu Ende ist, will sie wiederkommen.