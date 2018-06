München (dpa) - Das Kapitel Luca Toni ist für den FC Bayern München endgültig beendet. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat den noch bis Saisonende 2011 gültigen Vertrag mit dem italienischen Stürmer vorzeitig zum 30. Juni 2010 aufgelöst.

«Ich darf mich bei Luca Toni für seine Leistungen und Tore, vor allem in der Saison 2007/2008, in der wir das Double gewonnen haben, sehr herzlich bedanken», sagte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge in einer Pressemitteilung des Clubs. Toni steht vor einem Wechsel zum italienischen Serie-A-Club FC Genua.

Der 33-jährige Angreifer, der mit Italien 2006 Weltmeister geworden war, war im Juli 2007 für elf Millionen Euro vom AC Florenz nach München gekommen. Toni erzielte in 60 Bundesligaspielen für den FC Bayern 38 Tore und wurde 2008 mit 24 Treffern Torschützenkönig der Bundesliga. Eine Rückkehr nach München war nach den Differenzen zwischen Toni und Trainer Louis van Gaal schon seit längerem kein Thema mehr.

Italienischen Medien zu Folge wird Toni ab der kommenden Saison das Trikot des FC Genua tragen. Er soll dort einen Dreijahres-Vertrag erhalten und jährlich zwei Millionen Euro kassieren. Auch der AS Rom, der den Angreifer nach dessen Ausmusterung in München in der Winterpause ausgeliehen hatte, und der SSC Neapel waren an Toni interessiert, verzichteten aber wegen der Gehaltsvorstellungen des Italieners auf eine Verpflichtung.