Los Angeles (dpa) - Nur wenige Monate nach dem millionenschweren Kinostart von «Kampf der Titanen» hat das Studio Warner Bros. nun gleich zwei Drehbuchautoren für eine Fortsetzung des Action-Spektakels angeheuert.

«Variety» zufolge sind David Leslie Johnson und Dan Mazeau zusammen für das neue Skript verantwortlich. Dies könnte damit schneller für einen alsbaldigen Drehstart zustande kommen. Es gilt als sicher, dass «Avatar»-Star Sam Worthington in der Rolle des griechischen Helden Perseus auf die Leinwand zurückkehrt.

Allerdings kündigte der französische Regisseur Louis Leterrier bereits an, dass er bei einer Fortsetzung des Fantasy-Epos nicht mitmachen werde. Ein neuer Regisseur für das Götter-Drama steht noch nicht fest. Warner Bros. will das Sequel in 3D drehen.