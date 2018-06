Inhalt Seite 1 — Wiedersehen in Wimbledon - Schüttler will's wissen Seite 2 Auf einer Seite lesen

London (dpa) - In Wimbledon wird Wiedersehen gefeiert. Rafael Nadal ist wieder da, Justine Henin und Kim Clijsters auch. Vor allem aber hat sich Queen Elizabeth II im alt-ehrwürdigen All England Lawn Tennis and Crocket Club angesagt.

Die Königin, die zuletzt vor 33 Jahren den Weg in den Londoner Südwesten gefunden hatte, wird sich wundern über die in den vergangenen Jahrzehnten runderneuerte Anlage an der Church Road. Der Rasen beim bekanntesten Grand-Slam-Turnier der Welt ist zwar noch immer grün, doch ansonsten hat sich vieles verändert. Nicht zuletzt der Center Court, der seit dem vergangenen Sommer mit einem Schiebedach vor Regen schützt.

Ein Wiedersehen will auch Rainer Schüttler vom 21. Juni bis 04. Juli auf dem Heiligen Rasen feiern. Den mit 34 Jahren ältesten Spieler in den Top 100 der Tennis-Welt zieht es zurück auf den Center Court, wo er vor zwei Jahren für Furore sorgte und erst im Halbfinale von Nadal gestoppt wurde. Dafür hat sich der Korbacher besonders geschunden, nachdem er zu Saisonbeginn von allerlei Krankheiten heimgesucht worden war. «Vor Australien hat mich zweimal die Grippe erwischt, und auch danach eine Nebenhöhlenvereiterung», erzählte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Gut fühle er sich - und topfit. Der Wechsel auf den «geliebten» grünen Belag tat ein Übriges. «Rasen kommt meinem Spiel entgegen. Da kommt es mehr auf Schnelligkeit an, da kann man näher an der Linie stehen und variantenreicher spielen.» Wie gut er das kann, bewies Schüttler vorige Woche im Londoner Queen's Club mit dem Einzug ins Halbfinale gegen den Amerikaner Sam Querrey. Eine Pause gönnte sich der Vielspieler, der noch lange nicht ans Aufhören denkt, danach freilich nicht. Der Weltranglisten-72. packte den Schläger gleich wieder in Eastbourne aus. «Ich wollte auf jeden Fall vor Wimbledon genügend Matches haben», begründet er seine Rastlosigkeit.

Im Achtelfinale war gegen den Briten James Ward mit 3:6, 6:7 (5:7) zwar Endstation. Doch der heimlichen Hoffnung auf einen neuerlichen Husarenritt wie vor zwei Jahren tat das keinen Abbruch. Von Runde zu Runde werde er denken, sagte er, gab aber zu: «Die Erinnerung an 2008 wird mir eine besondere Motivation sein.» Zum Abschalten zwischen den Spielen schaltet auch er ein und guckt im Fernsehen die Fußball-WM. «Wir schauen hier mit allen fast jeden Abend zusammen, egal welches Team spielt. Da ist Riesenstimmung.»

Zu den Topfavoriten wie Deutschland in Südafrika zählt Schüttler in Wimbledon nicht - das sind wie immer der Titelverteidiger und sechsmalige Champion Roger Federer sowie der Sieger von 2008, der Spanier Nadal, der im vorigen Jahr verletzt fehlte. Dabei haben Schüttler und der vor Nadal topgesetzte Schweizer einiges gemein: Auch der Sieger der Australian Open war am Anfang der Saison krank, konnte wegen einer Lugen-Entzündung «von Januar bis April nur zwei Turniere spielen». Aufhören, auch da denkt der 28-Jährige wie Schüttler, ist für Federer noch kein Thema. «Ich will bis weit in die Dreißiger aktiv sein», verriet er der «Sport Bild».

Allein auf weiter Flur ist das Erfolgs-Duo Federer, Nadal nicht. «Es gibt noch einige, wie Roddick, Murray oder Djokovic», meinte Schüttler, der trotz der Absage von Vorjahres-Halbfinalist Thomas Haas auch deutsche Kollegen stark einschätzt: «Philipp Petzschner und Benni Becker haben schon immer auf Rasen gut gespielt.» Und natürlich ist der Augsburger Kohlschreiber zu nennen, der als einzige Deutscher gesetzt wurde - auf Platz Nummer 31.