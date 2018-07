Inhalt Seite 1 — Messe E3 Gestensteuerung und 3D sind Highlights Seite 2 Auf einer Seite lesen

Los Angeles (dpa) - Die Versprechen der Spiele-Industrie waren vor einem Jahr groß auf der Electronic Entertainment Expo (E3) in Los Angeles. Nicht weniger als eine digitale Revolution kündigten alle drei großen Hersteller von Spielekonsolen an.

Microsoft und Sony präsentierten unabhängig voneinander Prototypen einer Bewegungssteuerung für ihre Videospielgeräte, Nintendo einen Fingerclip, der Vitalwerte des Spielers ausliest, um damit Computerspielinhalte zu beeinflussen. Nun galt es in dieser Woche auf der diesjährigen Videospielmesse, die Versprechen einzulösen.

Nintendo will bei seinen lange Zeit erfolgreichen DS-Handhelds mit dreidimensionalen Spielen punkten und damit die Konkurrenz und deren High-Tech-Spielzeug ausstechen. «Die 3DS ist in der Lage, auf ihrem Doppelbildschirm Bilder mit räumlicher Tiefe darzustellen, ohne dass dafür eine Brille benötigt wird», sagte Nintendo-Präsident Satoru Iwata.

Außerdem sei das Gerät in der Lage dreidimensionale Fotos aufzunehmen und auf dem Display darzustellen. Nach Einschätzung von Analysten hat die mobile 3D-Konsole das Potenzial, die wachsende Konkurrenz der Smartphones sowie den Rivalen Sony PSP auszustechen. Voraussichtlich wird die Nintendo 3DS allerdings nicht vor März 2011 in die Läden kommen.

Mit seinen Softwarevorstellungen wagte Nintendo allerdings keine großen Neuerungen. Das Unternehmen kündigte Fortsetzungen zu erfolgreichen Spielen aus der Nintendo-Familie an, darunter auch spezielle Titel für den Nintendo 3DS. So werden mit Erscheinen des 3DS auch spezielle 3D-Versionen von der Tiersimulation «Nintendogs» verfügbar sein.

Die neue Konsole dürfte aber auch andere Spielehersteller interessieren. Analysten erwarten, dass zum Marktstart auch Action-Titel von großen Spieleverlagen zur Verfügung stehen.

Bereits am Sonntagabend, noch vor Eröffnung der Messetore in Los Angeles, kündigte Microsoft den finalen Namen der bislang als Project Natal benannten Steuerungserweiterung für die Xbox 360 an. Am 4. November soll das mit Spracherkennung sowie Sensoren und Kamera für die Positionsbestimmung ausgestattete System unter dem Namen «Kinect» in den Handel kommen, allerdings zunächst nur in den USA.