Moskau (dpa) - Ein Sojus-Raumschiff ist mit einen russischen Kosmonauten und zwei US- Astronauten vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation ISS gestartet. Wie das russische Flugleitzentrum bei Moskau mitteilte, soll die Kapsel in der Nacht zum Freitag am russischen ISS-Servicemodul «Swesda» andocken. Der Start verlief ohne Probleme. Die Astronauten sollen für fünfeinhalb Monate an Bord der ISS bleiben und zunächst das Team vor Ort unterstützen, das dann im September zur Erde zurückkehren wird. Auf dem Programm stehen auch vier «Weltraumspaziergänge».

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.