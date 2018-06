New York (dpa) - Der durchschlagende Erfolg des neuen iPhone 4 von Apple hat den Dow-Jones-Index erneut ins Plus gehievt. Ferner war die US-Industrieproduktion im Mai fast doppelt so stark wie erwartet gestiegen. Der Dow Jones Industrial legte nach einer Berg- und Talfahrt am Ende um minimale 0,05 Prozent zu auf 10 409 Punkte, nachdem er tags zuvor noch um 2,10 Prozent nach oben geklettert war. Der Kurs des Euro pendelte um die Marke von 1,23 US-Dollar. Zuletzt wurden 1,2307 Dollar für einen Euro bezahlt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.