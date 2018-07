Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama will einen unabhängigen Fonds einrichten, damit Schadensersatzforderungen als Folge der Ölpest «fair und zeitnah» erfüllt werden. Dieser Fonds werde nicht von BP kontrolliert werden, sagte Obama in seiner Rede an die Nation. Heute trifft er BP-Chef Tony Hayward. «Wir werden BP für den Schaden zur Kasse bitten, den das Unternehmen verursacht hat», so Obama weiter. Inzwischen wurde bekannt, dass das Ausmaß der Ölkatastrophe noch dramatischer ist als bekannt: Nach jüngsten Schätzungen strömen derzeit bis zu 8200 Tonnen Öl pro Tag ins Meer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.