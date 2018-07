Manila (dpa) - Ein im Süden der Philippinen gekidnappter Schweizer Geschäftsmann ist wieder frei. Er befand sich mehr als zwei Monaten in der Hand mutmaßlicher islamistischer Rebellen. Sicherheitskräfte konnten den Mann jetzt befreien. Die Soldaten hatten die Kidnapper in der Nähe des Küstenorts Labuan südlich von Zamboanga City überrascht, als sie den 72 Jährigen in ein anderes Versteck bringen wollten. Der Schweizer lebt seit Jahren in Zamboaga. Dort betreibt er eine Ferienanlage und eine Baustofffirma.

