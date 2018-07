Wuppertal (dpa) - Bier, Bratwurst, Chips - mit steigendem Fußballfieber scheren sich viele Fans nicht mehr um gesunde Ernährung. Ob beim Fernsehgucken zu Hause oder beim Public Viewing: Jeder zehnte Fan wird sich in den Wochen bis zum WM-Finale am 11. Juli in Johannesburg ungesünder als sonst ernähren. Das ergab eine Forsa-Umfrage. Demnach steigt vor allem der Konsum von Alkohol und Grillfleisch an.

