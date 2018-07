New York (dpa) - Hollywood-Nachwuchs Megan Fox (24) konnte schon als kleines Mädchen mit Waffen hantieren. Für sie sei das nichts Besonderes gewesen.

«Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, gingen mein Vater und ich zum Zielscheiben- Schießen - mit Jagdgewehren. Ich wusste also schon als Kind, wie man ein Gewehr hält - und zwar eine riesige Schrotflinte», sagte die Schauspielerin («Transformers») dem Musiksender MTV News. «Ich wuchs in Tennessee auf und das Hobby meines Vaters war die Entenjagd. Er schoss die Enten, brachte sie nach Hause und wir aßen sie zu Abend. Meistens haben wir sie auf dem Grill gebraten».

Seit sie erwachsen ist, halte sie sich jedoch von Schusswaffen fern. «Ich mache nicht damit rum. Ich habe sogar Angst davor», so die Schauspielerin. In der Comic-Verfilmung «Jonah Hex» spielt sie jedoch eine Pistolen schwingende Schönheit an der Seite von Josh Brolin und John Malkovich.