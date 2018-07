New York (dpa) - Die erfolgreiche Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz (37) fühlt sich im richtigen Leben nicht geeignet für die Rolle einer Mutter.

«Ich kann eine ziemlich gute Tante sein, aber ob ich eine gute Tante oder eine miese Tante bin, hat nicht im Entferntesten damit zu tun, ob ich eine gute oder eine schlechte Mutter bin. Das hat einfach nicht dieselbe Bedeutung», sagte Diaz dem US-Magazin «InStyle». Ihre eigene Familie sei das Wichtigste in ihrem Leben, sie sei glücklich so und sie sehe Kinder nicht unbedingt als Teil ihrer Zukunft. «Kinder zu bekommen verändert dein Leben drastisch. Kinder sind nicht das Einzige, das einem Erfüllung und Glück bringt. Es ist viel einfacher, jemandem ein Leben zu schenken als jemandem Liebe zu geben. Deshalb weiß ich das einfach nicht. Diese Veränderung muss entweder gut durchdacht sein oder es ist ein totaler Fehler», so Diaz.