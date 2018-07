Inhalt Seite 1 — EU sucht Weg aus Schuldenkrise Seite 2 Auf einer Seite lesen

Brüssel (dpa) - Die Europäische Union streitet über den richtigen Weg aus der Schuldenkrise. Knackpunkte sind eine europäische Wirtschaftsregierung und eine Änderung des EU-Vertrags, um notorische Haushaltssünder zu disziplinieren.

Bei ihrem eintägigen Treffen am Donnerstag in Brüssel beraten die EU-Staats- und Regierungschefs wohl auch über Gefahren einer Bankenkrise in Spanien - obwohl das Thema offiziell gar nicht auf der Tagesordnung stand.

Die Staatschefs gaben Spanien verbale Rückendeckung. «Mir liegen keine Erkenntnisse vor, die mich annehmen ließen, dass Spanien sich in einer anderen Lage befinden würde als es noch vor Wochen stand», sagte Luxemburgs Premierminister Jean-Claude Juncker. Er nannte das Sparprogramm Spaniens «sehr ernsthaft».

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) begrüßte den Sparkurs: «Wir sollten Spanien ermutigen, dass dieser Weg der Richtige ist», sagte sie am Vorabend.

Die spanische Regierung versicherte erneut, dass der Finanzsektor solide ist. Wirtschafts- und Finanzministerin Elena Salgado sagte im spanischen Fernsehen, mit der Veröffentlichung des sogenannten Stress-Tests werden «die Märkte begreifen, dass unser Finanzsektor Institut für Institut solide ist».

In den vergangenen Tagen hatte es Spekulationen gegeben, der Regierung in Madrid müsse mit einem Hilfspaket von 250 Milliarden Euro geholfen werden. Der schwedische Regierungschef Fredrik Reinfeldt sagte: «Ich erwarte dazu keine Diskussion Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatschef Nicolas Sarkozy machen sich für eine europäische Wirtschaftsregierung stark. Dem wollen nicht alle folgen - umstritten sind Aufgaben und Befugnisse.

So verlangte Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker mehr Informationen: «Ich erwarte mir, dass man diesen Begriff klärt, was seine inhaltliche Dimension anbetrifft.» Juncker leitet die regelmäßigen Treffen der Euro-Finanzminister.