Inhalt Seite 1 — SPD will rot-grüne Minderheitsregierung in NRW Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Nach einer völlig überraschenden Kehrtwende will Nordrhein-Westfalens SPD-Chefin Hannelore Kraft jetzt schnell eine rot-grüne Minderheitsregierung bilden. Sie will sich noch vor der Sommerpause am 13. oder 14. Juli zur Ministerpräsidentin wählen lassen.

Darauf haben sich die Spitzen von SPD und Grünen am Donnerstag in Düsseldorf geeinigt. Damit soll der geschäftsführende Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) aus dem Amt gedrängt werden. Rüttgers sagte, für den überraschenden Schritt gebe es keine glaubwürdigen Argumente. Der CDU-Politiker warf seiner Herausforderin «schlimmste Wählertäuschung» vor, weil sie sich jetzt von der Linkspartei abhängig mache. Rot-Grün fehlt im Landtag eine Stimme zur absoluten Mehrheit. Die Partner müssen sich bei einer Minderheitsregierung im Parlament wechselnde Mehrheit suchen.

Kraft begründete ihren Meinungswandel mit Äußerungen von FDP-Landeschef Andreas Pinkwart. Dieser hatte in einem Interview gesagt, dass die FDP sich mit Auslaufen des schwarz-gelben Koalitionsvertrags nicht mehr an die CDU gebunden fühle.

«Damit ist eine handlungsfähige Regierung hier in Düsseldorf nicht mehr gegeben», sagte Kraft in einer eilig anberaumten Pressekonferenz vor dem Plenarsaal. Im Zweifelsfall könne sich der geschäftsführende Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) nur noch auf die Stimmen der 67 CDU-Abgeordneten im 181 Mitglieder starken Fünf-Parteien-Parlament verlassen.

«Diese instabilen Verhältnisse verlangen jetzt ein schnelles, konsequentes Handeln», sagte Kraft. Ursprünglich wollte sie sich eine Minderheitsregierung für den Fall vorbehalten, dass nur NRW im Bundesrat zentrale Vorhaben der schwarz-gelben Bundesregierung stoppen könnte.

Die Sozialdemokratin will sich schon in der nächsten Plenarsitzung am 13. oder 14. Juli zur Ministerpräsidentin wählen lassen. Im vierten Wahlgang wäre dies mit einfacher Mehrheit möglich - auch ohne die Stimmen der Linkspartei.

Pinkwart kündigte an, dass die FDP-Fraktion bei der Wahl des Ministerpräsidenten mit allen Stimmen Rüttgers wählen werde. Er warf SPD und Grünen vor, auf Drängen ihrer Bundesparteispitzen ganz bewusst in eine instabile Regierung zu gehen. «Der heutige Schritt kann nur als Akt der Verzweiflung verstanden werden», hielt er Kraft vor. «Das zeigt auch die Absurdität der Begründung für ihren Schwenk.»