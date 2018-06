Inhalt Seite 1 — Dax nach spanischen Anleiheverkäufen im Plus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (dpa) - Gestützt von erfolgreichen Verkäufen spanischer Anleihen hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag sein Plus verteidigt. Der Dax gewann 0,53 Prozent auf 6.223,54 Punkte.

Der MDax stieg um 0,40 Prozent auf 8.448,42 Zähler. Für den TecDax ging es um 0,61 Prozent auf 778,25 Zähler nach oben. Spanien hatte mit Staatsanleihen knapp 3,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen.

"Die Märkte sind beruhigt, dass die Anleiheverkäufe sauber durchgelaufen sind", sagte Analyst Heino Ruland von Ruland Research. Marktstratege Thilo Müller von MB Fund Advisory sagte: "Die jüngsten Auktionen sorgen weiterhin für Erleichterung und rücken mehr und mehr die guten fundamentalen Bedingungen in den Vordergrund." Kräftige, aber nur vorübergehende Dämpfer versetzten den Kursen enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt sowie ein schwacher Philly-Fed-Index. Dieser misst die wirtschaftliche Aktivität in der Region Philadelphia und gilt als Frühindikator für die Entwicklung in den USA.

Größter Dax-Gewinner waren Vorzugsaktien von Volkswagen mit plus 3,81 Prozent auf 75,20 Euro. Händler führten das auf die anstehende Neugewichtung im Leitindex zurück. Volkswagen werde in der Gewichtung steigen, wenn am kommenden Montag HeidelbergCement an Stelle von Salzgitter-Aktien in den Dax aufsteigt, so ein Börsianer. Zudem wirke nach, dass VW am Vortag seine Prognosen für 2010 angehoben hatte.

Auf dem Lkw-Markt gab es Neues aus Brasilien: Händlern zufolge plant Finanzminister Guido Mantega, auslaufende Steuerbegünstigungen zu verlängern. MAN-Papiere gewannen 2,02 Prozent. Der Lkw-Bauer hatte zudem einen neuen Auftrag aus dem südamerikanischen Land erhalten.

Gefragt waren im Dax außerdem Infineon-Titel, die um 2,39 Prozent auf 5,217 Euro stiegen. Händler verwiesen auf zahlreiche Vorbestellungen für Apples neues iPhone, für das Infineon und Dialog Semiconductor als mögliche Zulieferer gehandelt werden. Aktien von Dialog waren im TecDax mit plus 2,97 Prozent auf 9,700 Euro der beste Wert. Die Papiere der Deutschen Post fielen dagegen um 0,28 Prozent auf 12,525 Euro. Belastend wirkte, dass Konkurrenten die Bundesnetzagentur einschalten wollen, um die Gewährung von Zusatzrabatten nach dem Wegfall des Steuerprivilegs zu unterbinden.

Im MDax gewannen Hochtief-Aktien 2,11 Prozent auf 53,84 Euro. Ein Unternehmen der australischen Tochter Leighton soll Australiens Verteidigungsministerium fünf Jahre lang mit Dienstleistungen rund um den Breitbandausbau versorgen. Titel der Software AG verloren im Technologiewerte-Index 0,03 Prozent auf 89,37 Euro. Händler verwiesen auf einen Bericht, wonach der Softwareriese SAP kein Interesse an einer Übernahme des Wettbewerbers habe. SAP-Titel stiegen um 1,38 Prozent.